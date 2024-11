Polizei Düren

POL-DN: Gewinn bei Glücksspiel-Teilnahme- Warnung vor Betrug per WhatsApp

Düren (ots)

Dank einer aufmerksamen Tankstellenmitarbeiterin, die sich am Sonntag (10.11.2024) bei der Polizei meldete, konnte verhindert werden, dass eine 75-Jährige aus Düren weiterhin Zahlungen an Betrüger vornahm.

Die 75-jährige Geschädigte war bereits am Freitag (29.10.2024) von einer ihr unbekannten Person per WhatsApp kontaktiert worden. Die Person, die sich als Agent ausgab, informierte die Frau aus Düren über einen angeblichen Gewinn. Zur Auszahlung der angeblichen Gewinnsumme sei es jedoch erforderlich, dass die 75-Jährige einige Zahlungen tätige. Die Geschädigte kam dieser Aufforderung nach und erwarb in der Folge ApplePay Karten sowie Stream Karten. Den Kauf tätigte sie in einer Tankstelle in Düren. Nachdem die 75-Jährige dort mehrfach die genannten Karten erworben hatte und sich die Kaufsumme bereits im vierstelligen Eurobereich befand, wurde eine 18-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle aufmerksam. Nachdem ihr die Geschädigte dann den WhatsApp Verlauf mit dem unbekannten Tatverdächtigen zeigte, wurde die junge Frau skeptisch und informierte die Polizei. Durch die Aufmerksamkeit und das schnelle Handeln der 18-Jährigen konnten weitere Zahlungen an die Betrüger verhindert werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Düren eindringlich vor dieser Betrugsmasche. - Machen Sie sich bewusst: Wenn Sei nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (diese beginnen z.B. mit 0900, 0180, 0137). - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keinen Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartenummern oder Ähnliches. - Auch Microsoft lässt sich nicht via ApplePay oder Googlepay bezahlen.

