Polizei Düren

POL-DN: Einbruch bei Juwelier am Markt

Düren (ots)

Ein Schmuckgeschäft am Markt in Düren wurde in der Zeit von Samstag (09.11.2024) auf Sonntag (10.11.2024) zum Ziel von Einbrechern.

Am frühen Sonntagmorgen, um 04:40 Uhr, bemerkte eine Zeugin ein großes Loch in der Fensterscheibe eines Juweliers am Markt und verständigte die Polizei. Der oder die Täter hatten die Schaufensterscheibe vermutlich mit einem Gullideckel eingeschlagen, der noch vor Ort am Boden lag. Mehrere Schmuckauslagen waren leergeräumt, teils lag Schmuck auf dem Boden verteilt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum diebesgut aufgenommen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 14:30 Uhr, und Sonntag, 04:40 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

