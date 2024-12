Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei nimmt Geldabholer nach erfolgreichem Schockanruf mit 20.000 Euro fest

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Glück im Unglück hatte letzte Woche ein 87-jähriger Rentner aus Eschwege. Der Mann wurde am Mittwochmittag Opfer eines Schockanrufes und übergab kurz darauf einen Bargeldbetrag in Höhe von 20.000 Euro an einen ihm unbekannten Mann. Dieser verschwand mit dem Geld, konnte aber im Verlauf des Nachmittags dann doch noch festgenommen werden, weil dem 87-Jährigen Zweifel überkamen und er die Polizei informierte. Der Geldabholer sitzt mittlerweile in U-Haft.

>>>Rentner soll 100.000 Euro als Kaution zahlen

Ausgangspunkt des am Ende für den Rentner gut verlaufenden Betrugsfalles war ein sog. "Schockanruf", wonach der ältere Herr wie bei dieser Masche üblich mit einem schockierenden Sachverhalt konfrontiert wurde. Im vorliegenden Fall behauptete ein Anrufer, der sich als Polizist ausgab, dass der Bruder des 87-jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Höhe der Kaution, um eine sofortige Haftstrafe für den Bruder abzuwenden, läge bei 100.000 Euro. Der 87-Jährige war derart überrumpelt, dass er angab, nicht die kompletten 100.000 Euro aufbringen zu können. In dem Telefonat mit den Tätern einigte man sich letztlich auf einen Betrag von 20.000 Euro, welchen der Senior dann bei einem hiesigen Kreditinstitut abhob. Dies alles erfolgte letztlich, ohne dass die handelnden Personen bei dem Sachverhalt argwöhnisch wurden. So übergab der 87-Jährige dann auch den ausgehandelten Bargeldbetrag an seiner Wohnanschrift an einen ihm unbekannten Mann, der sich im Anschluss mit einem Taxi entfernte.

Ein gezieltes Nachfragen seitens des Rentners bei den Telefonbetrügern oder auch seitens der Angestellten des Kreditinstitutes bei dem Opfer hätten hier aber vielleicht gar nicht erst dazu geführt, dass ein Mensch in die Gefahr eines Vermögensschadens gerät. Für eine Aufdeckung dieser Betrugsmasche sind jedoch ein gesundes Misstrauen und genaue Nachfragen, um die Plausibilität der Geschichte zu überprüfen, unerlässlich.

>>>Opfer kommen doch Zweifel und informiert die Polizei; Beamte handeln sofort

Als der 87-Jährige kurz nach der Geldübergabe doch an dem Sachverhalt zu zweifeln begann und den Kontakt zur Polizei suchte, handelten die Beamten schnell und umsichtig, was in der Folge dann auch zu einem schnellen Ermittlungserfolg führen sollte. Nachdem der Senior den Beamten den Vorfall geschildert und mitgeteilt hatte, dass der Geldabholer in einem Taxi unterwegs sei, glühten bei der Polizei die Telefondrähte, um schnellstmöglich das Taxiunternehmen ausfindig zu machen. Tatsächlich hatten die Beamten bei einem Unternehmen aus Kassel Erfolg, welches eine Fahrt nach Eschwege und zurück nach Kassel angenommen hatte. Nachdem eine unbemerkte Kontaktaufnahme zu dem Taxifahrer geglückt war, hatte man Gewissheit, dass sich der Geldabholer noch in dem Fahrzeug befindet. Weitere Absprachen mit der Polizei in Kassel führten dann dazu, dass man den Fahrgast in der Innenstadt von Kassel nahe des Friedrichsplatzes festnehmen konnte. Bei dem Mann konnte das zuvor abgeholte Bargeld komplett aufgefunden und sichergestellt werden.

>>>Geldabholer sitzt in U-Haft

Wie die weiteren polizeilichen Ermittlungen bislang ergeben haben, handelte es sich bei dem Geldabholer um einen 27-jährigen Mann aus Polen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und offenbar eigens für diese Betrugstat angereist war. Gegen den Mann sind jetzt Ermittlungen wegen Betruges/gewerbsmäßigen Betruges, sowie Amtsanmaßung und Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen aufgenommen worden. Bei seiner richterlichen Vorführung am darauffolgenden Donnerstag wurde die Untersuchungshaft bei dem 27-Jährigen angeordnet.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell