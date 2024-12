Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Boll

Landkreis Rottweil) Gebäudebrand fordert eine leicht verletzte Person (05.12.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Gebäudebrand ist es am Donnerstagnachmittag in der Straße Rathausplatz gekommen. Um kurz vor 17.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Gebäudebrand gemeldet. Ein Großaufgebot von Hilfskräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten aus. Trotz einer unverzüglichen Brandbekämpfung der Feuerwehr des in Vollbrand stehenden Wohnhauses konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude nicht verhindert werden. Durch das Brandgeschehen wurde ein 54-jähriger Bewohner aufgrund der Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf über 1 Mio. Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell