POL-HS: Fahrzeug durchwühlt und geflüchtet

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 10. August (Samstag), 12.30 Uhr und dem 12. August (Montag), 6.20 Uhr, das Fenster eines Bürogebäudes an der Gutenbergstraße auf und drangen ins Gebäude ein. Was entwendet wurde, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

