Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Bargeld (04.12.2024)

Engen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat sich am Mittwochnachmittag unbefugt Zutritt zu einem Gebäude in der Sammlungsgasse verschafft. Gegen 16 Uhr betrat der Mann die Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt über die unverschlossene Hauseingangstür. Aus mehreren im Flur hängenden Jacken entwendete er anschließend unbeobachtet Bargeld. Als eine 69-Jährige aus dem Aufenthaltsraum kam und ihn überraschte, lenkte er die Frau ab und verwickelte sie in ein Gespräch, ehe er das Haus in unbekannte Richtung verließ.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 45-50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, eckiges Gesicht, dunkelbraunen Schnauzbart. Er trug einen Anzug und hatte einen dunkelbraunen Lederrucksack dabei.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

