POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Gartenstraße/Europastraße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (04.12.2024)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Gartenstraße/Europastraße ereignet hat. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Mercedes der A-Klasse auf der Gartenstraße in Richtung Europastraße. An der Kreuzung hielt der junge Mann hinter einem Mercedes CLA einer 43-Jährigen an der Rot zeigenden Ampel an. Nach dem Umschalten auf Grün fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich ein, musste dort jedoch aufgrund eines entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Wagens nochmals anhalten. Der 22-Jährige erkannt die Situation zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des CLA. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

