Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Feursteinstraße/Helene-und-Maria-Schieß-Straße verletzt (04.12.2024)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Feursteinstraße/Helene-und-Maria-Schieß-Straße am Mittwochabend verletzt worden. Eine 49-Jährige fuhr mit einem Ford Kuga auf der Feursteinstraße in Richtung Lindenallee. Auf der Kreuzung zur Helene-und-Maria-Schieß-Straße bog sie nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 27 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Der Biker kam nicht zu Fall, erlitt jedoch infolge der Kollision mit dem Auto Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um den Mann, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell