Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rauchentwicklung an Gas-Heizungsanlage (05.12.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend ist es in einem Gebäude in der Rheingutstraße aus noch unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung an einer Gas-Heizungsanlage gekommen. Gegen Mitternacht stellten die Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser aus den Steckdosen kommenden Rauch und Rauch im Bereich der Heizungsanlage fest und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen hatten alle Anwohner der betroffenen Gebäude die Häuser bereits unversehrt verlassen. Da keine offenen Flammen sichtbar waren, löschten die Wehrmänner den Brand mittels CO2-Löscher.

Alle Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen.

Möglicherweise kam es aufgrund am Vortag stattgefundener Wartungsarbeiten zu der Rauchentwicklung. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell