API-TH: Geisterfahrer im Rennsteigtunnel

Rennsteigtunnel (ots)

Heute Nacht erhielt die Autobahnpolizei in Zella-Mehlis die Meldung über einen Geisterfahrer im Rennsteigtunnel, auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen. Der 24-jährige Fahrer fuhr zunächst in die richtige Richtung in den Tunnel ein, wendete jedoch und fuhr als Geisterfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Sofort versuchte die Zentrale Betriebsleitstelle der Tunneleinrichtung über Lautsprecherdurchsagen Kontakt zum Fahrer aufzunehmen. Nach einigen Metern entschloss sich dieser, das Fahrzeug erneut zu wenden und blieb entsprechend zur Fahrtrichtung mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Dort verweilte er bis zum Eintreffen der Beamten.

Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen den jungen Mann wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

