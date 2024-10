Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit verletzter Person

Jena (ots)

Am Mittwoch, den 02.10.2024 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der A4 Richtung Frankfurt/Main, Höhe der Anschlussstelle Bucha ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei ist der 60-j. Fahrer eines Pkw Kia aus Rheinland-Pfalz aus bisher ungeklärter Ursache auf den Pkw Opel eines 84-j. Fahrers aus Berlin aufgefahren. Die 60-j. Beifahrerin des Pkw Kia wurde leichtverletzt und im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Sachschaden belief sich auf mindestens 15000 Euro. Infolge der ca. 45-minütigen Vollsperrung kam es zu teils erheblichen Verkehrseinschränkungen. Der Stau betrug teilweise 3km. Die beiden Tunnel Lobdeburg und Jagdberg wurden in diesem Zeitraum gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen, Tel. 036601 700 zu melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell