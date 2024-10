Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Stundenlange Sperrungen nach Lkw-Unfall

A4 Höhe Wandersleben (ots)

Bereits seit neun Stunden kommt es auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Neudietendorf, zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Lkw-Unfall, welcher sich heute Nacht, gegen 1:00 Uhr ereignete. Zunächst ging ein Notruf in der Landeseinsatzzentrale ein, wobei sich der 60-jährige verunfallte Fahrer des Sattelzuges selbst meldete. Er klagte über gesundheitliche Probleme. Die Kommunikation gestaltete sich eher schwierig, da der Mann zwischenzeitlich nicht ansprechbar war. Recht zeitnah konnte der Unfallort lokalisiert werden. Schnell waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Thüringer Autobahnpolizei vor Ort. Der 60-jährige Deutsche ist aufgrund eines schwerwiegenden gesundheitlichen Problems nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überfuhr dort die aufsteigende Leitplanke. Er kam einige Meter weiter hinter der Schutzleitplanke zum Stehen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weiterhin entstand Sachschaden am Fahrzeug selbst und an Verkehrsleiteinrichtungen in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Außerdem befanden sich fünf Hühner im Führerhaus, welche der Fahrer zuvor privat kaufte. Diese wurden durch die Beamten der Autobahnpolizei in Obhut genommen und im Laufe des Vormittages von der Ehefrau des Verunfallten auf der Dienststelle abgeholt.

Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dresden ist seit dem Eintreffen der Rettungskräfte gesperrt. Zur Bergung der Sattelzugkombination wird ein Kran benötigt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen wurde zusätzlich der mittlere Fahrstreifen gesperrt, sodass der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt wird. Es kommt weiterhin zu Verkehrsbehinderungen und Rückstauerscheinungen.

