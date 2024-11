POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerstören Scheibe einer Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag um 16:40 Uhr fuhr eine 47-jährige Wohnmobil-Fahrerin die L 594 von Frauenweiler kommend in Fahrtrichtung B 3 entlang. An der Einmündung zur B 3 wechselte die dortige Ampel von Grün auf Rot. Die 47-Jährige nahm dies zu spät wahr und fuhr dem nun verkehrsbedingt ...

mehr