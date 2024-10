Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlich psychisch kranker Mann löst Polizeieinsatz aus

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmittag (15. Oktober) wurde ein 36-jähriger Hennefer in Gewahrsam genommen und einer Spezialklinik zugeführt.

Gegen 12:00 Uhr erhielt die polizeiliche Einsatzleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises Kenntnis über einen Mann, der vor dem Krankenhaus an der Hospitalstraße in Troisdorf randaliere.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Polizisten war der 36-Jährige gerade dabei, auf einen geparkten Pkw einzuschlagen. Eine Scheibe des Renaults war bereits gänzlich zersplittert. Der Tatverdächtige konnte umgehend widerstandslos gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Ein 37-jähriger Zeuge gab an, dass er mit seinem Pkw die Hospitalstraße befahren habe. In Höhe des Krankenhauses sei der Tatverdächtige auf die Fahrbahn getreten, sodass der Zeuge habe anhalten müssen. Nachdem der 36-Jährige ein Stück zur Seite gegangen war, konnte der Zeuge an ihm vorbeifahren. Dabei trat der Hennefer gegen den VW. Das Fahrzeug wurde durch den Tritt nicht beschädigt.

Eine weitere Zeugin schilderte den Polizisten, dass sie beobachtet habe, wie der Hennefer zu einem geparkten Pkw gegangen sei. Da dieser offenbar nicht verschlossen war, öffnete er das Fahrzeug, entnahm ein Kindersitz und schmiss diesen in Richtung des 37-Jährigen. Getroffen habe er ihn dabei nicht. Anschließend habe der Eigentümer des Kindersitzes, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, den Sitz wieder an sich genommen und sei mit seinem Pkw weggefahren.

Im Gewahrsam der Polizeiwache Troisdorf stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige sich mutmaßlich beim Einschlagen der Autoscheibe eine Verletzung an der Hand zugezogen hatte. Nach medizinischer Versorgung kam der mutmaßlich psychisch kranke Mann in eine Spezialklinik.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell