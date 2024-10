Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Hennef (OT Bröl) (ots)

Am Dienstag, den 15.10.2024, gegen 16:16 Uhr ereignete sich in Hennef, OT Bröl, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige Frau aus Hennef tödliche Verletzungen erlitt. Ein 37-jähriger Hennefer war mit seinem PKW auf der Happerschosser Straße in Fahrtrichtung Bröltal unterwegs. Hinter der Einmündung Knechtsberg versuchte er der Frau auszuweichen, die zu diesem Zeitpunkt vermutlich bereits auf der Fahrbahn lag. Ein Überrollen der Person konnte jedoch nicht verhindert werden. Die Fußgängerin erlitt schwerste Verletzungen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme kam ein spezialisiertes Aufnahmeteam der Polizei Köln zum Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle wurde bis 19.30 Uhr gesperrt.

Zur Betreuung von Angehörigen und des PKW Fahrers wurde ein Seelsorger eingesetzt. Zur Sicherung von Unfallspuren wurde das Fahrzeugs durch einen Kran angehoben und anschließend sichergestellt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfallgeschehen nicht beschädigt.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet und die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02241-541-0.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell