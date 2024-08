Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Horb a.N. (Lkr. FDS) - Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 4769- Verursacherin unter Alkohleinwirkung

Pforzheim (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Mittwoch, gegen 16.14 Uhr auf der Kreisstraße 4769 zwischen den Horber Ortsteilen Ahldorf und Mühlen. Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Smart von Mühlen in Richtung Ahldorf. Ihr entgegen kam eine 29-jährige Frau mit einem Renault. Die Smartfahrerin, die nach Zeugenangeben zuvor in Schlangenlinien fuhr, geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Beide Beteiligte kamen in Krankenhäuser. Während die Unfallverursacherin nur leicht verletzt wurde, erlitt die 29-jährige schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwaa 50.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinwirkung steht. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell