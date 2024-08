POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unklarer Unfallhergang: 45-Jähriger erliegt seinen Verletzungen - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Mehrere verletzte Personen sowie ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf einer Bundesstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Horb von der Bundesautobahn 81 ab und beabsichtigte in der Folge nach links auf die Bundesstraße 32 in ...

mehr