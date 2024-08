Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Kreis Calw - Betrugsmasche erfolgreich - Warnmeldung und Hinweise der Polizei

Kreis Calw (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft hat am Montag Kontodaten einer Frau ergaunert und mehrere tausend Euro Schaden verursacht.

Der Betrüger nahm am Montag mittels sogenanntem "Pop-Up-Fenster" mit einer im Internet surfenden Frau auf und gaukelte dieser vor, dass ihr Computer durch einen Virus befallen ist. Die Frau rief anschließend die angezeigte Service-Hotline an. In der Folge verschaffte sich der Betrüger mittels geschickter Gesprächsführung Zugang zum Computer, sodass er sich einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich überweisen konnte.

Das Polizeipräsidium warnt erneut vor der beschriebenen Betrugsmasche und gibt folgende Tipps:

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell