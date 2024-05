LPI-SLF: Trickdieb klingelt sich durch Ortslage

Pößneck (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es wiederholt zu einem sogenannten "Angriff auf die kritische Infrastruktur" in Pößneck. Ein oder mehrere Unbekannte verursachten durch eine Brandlegung am Pößnecker Umspannwerk in der Kurzackerstraße einen Teilstromausfall im Stadtgebiet und dem Umland. Neben Technikern der Versorgungsbetriebe befanden sich in der Nacht auch mehrere Polizeibeamte im Einsatz. Die ...

mehr