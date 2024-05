Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Gartenhütte gesucht

Sonneberg/ Köppelsdorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gartenhütte des Spielplatzes "Park der Generationen" in Köppelsdorf werden Zeugen gesucht. Unbekannte drangen gewaltsam in die Hütte in der Steinacher Straße ein und entwendeten einen Rasenmäher, eine Zinkwanne sowie einen Benzinkanister. Der Tatzeitraum kann nicht abschließend eingegrenzt werden, dennoch werden Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen in den zurückliegenden Tagen erbeten. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0125332 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell