POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.08.2024 - 11:35 Uhr: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Pforzheim (ots) - Eine unbekannte Täterschaft ist am Sonntag gewaltsam in eine Wohnung in der Pforzheimer Südweststadt eingedrungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich bislang Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 34-Jährigen in der Jahnstraße. Dieser war zur Tatzeit nicht zu ...

mehr