POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch - Täter erbeuten Geld und Wertgegenstände

Pforzheim (ots)

Eine unbekannte Täterschaft ist am Sonntag gewaltsam in eine Wohnung in der Pforzheimer Südweststadt eingedrungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich bislang Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 34-Jährigen in der Jahnstraße. Dieser war zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Eindringlinge durchsuchten die Wohnung, entwendeten Geld sowie Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei aufgenommen.

