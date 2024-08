POL-Pforzheim: (Enzkrei) Niefern-Öschelbronn - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Friolzheim (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntagvormittag auf einem Parkplatz bei Friolzheim gewaltsam in ein Auto eingedrungen. Am Sonntagvormittag wurde auf einem Wanderparkplatz bei Friolzheim ein Fahrzeug gewaltsam geöffnet. Die Tat ereignete sich in der Zeitspanne von 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr. Die Unbekannten entwendeten dabei Bargeld sowie Wertgegenstände. ...

