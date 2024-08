Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Fahrlässige Körperverletzung: Hund beißt Artgenossen und verletzt dessen Halterin

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend ist ein Dobermann auf den Pekinesen einer Spaziergängerin losgegangen und hat diesen derart gebissen, dass er tödlich verletzt wurde. Seine Besitzerin erlitt ebenfalls Verletzungen im Gesichtsbereich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der Dobermann in Begleitung seiner Halterin, war aber offenbar freilaufend in einem an die "Mittlere Waldparkstraße" angrenzenden Waldgebiet unterwegs. Kurz nach 18:00 Uhr sprang der Hund die Spaziergängerin an, welche ihren Pekinesen auf den Arm genommen hatte. Im Anschluss an den Vorfall wurde die verletzte Frau noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und der Dobermann zunächst anderweitig untergebracht.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel unter 07231 12581311 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

