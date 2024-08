POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Wertgegenstände aus Pkw entwendet

Horb am Neckar (ots) - Einfach davongefahren ist ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Donnerstagmittag in Horb, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse befuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer gegen 13:20 Uhr die Neckarstraße aus der Stadtmitte kommend in Richtung Gutermannschule. Am Kreuzungsbereich mit der Stuttgarter ...

mehr