POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist der Fahrer eines Fords alkoholisiert in der Pforzheimer Nordstadt auf einen Opel aufgefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 31-jährige Fordlenker gegen 05:30 Uhr die Anshelmstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße, als er an der Kreuzung zur Lindenstraße auf den Opel einer 25-Jährigen auffuhr, die an der roten Ampel wartete. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1750 Euro an den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille, weswegen er im Anschluss eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Seinen Führerschein musste er an die Beamten übergeben und hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

