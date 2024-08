Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Vorfahrt missachtet: Verletzte nach Verkehrsunfall

Horb am Neckar (ots)

Mehrere verletzte Personen sowie ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf einer Bundesstraße.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Horb von der Bundesautobahn 81 ab und beabsichtigte in der Folge nach links auf die Bundesstraße 32 in Richtung Horb abzubiegen. Offenbar aufgrund tiefstehender Sonne übersah der 51-Jährige einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Opelfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der BMW-Fahrer sowie seine 10-jährige Mitfahrerin leichtverletzt. Der 26-jährige Opelfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

