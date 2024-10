POL-SU: Von regennasser Fahrbahn abgekommen

Siegburg (ots) - Am Montag (14. Oktober) meldete eine 85 Jahre alte Troisdorferin ihr Portemonnaie als gestohlen. Die Seniorin gab der Polizei gegenüber an, dass sie sich gegen 12:15 Uhr vor einem Bekleidungsgeschäft am Siegburger Markt aufgehalten habe. Rund eine viertel Stunde später bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und ihre Geldbörse fort war. Neben der EC- und der ...

