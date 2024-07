POL-K: 240725-2-K Vier Jugendliche nach versuchtem Einbruch in Gaststätte gefasst

Köln (ots) - Nach zwei Raubüberfällen in der Kölner Altstadt-Nord in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24. Juli) prüft die Kripo Köln Tatzusammenhänge. In beiden Fällen sollen jeweils als jugendlich beschriebene Verdächtige ihren Opfern (51, 60) deren Halsketten geraubt haben. Gegen 23 Uhr soll ein etwa 15-17 Jahre alter an Krücken gehender ...

mehr