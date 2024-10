Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsteilnehmer versucht vor Kontrolle zu flüchten - Blutprobe

Windeck (ots)

Am Samstag (12. Oktober) befuhren Beamte der Polizeiwache Eitorf die Landesstraße 333 (L333) in Windeck. Dabei wurden sie auf einen Skoda-Fahrer aufmerksam, den sie einer Kontrolle unterziehen wollten.

Als sie den Streifwagen wendeten, beschleunigte der Skoda-Fahrer, der mutmaßlich ebenfalls auf die Beamten aufmerksam geworden war und bog von der L333 in die Bahnstraße ab. Dabei kam ihm ein Mercedes-Fahrer entgegen, der stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizisten folgten dem Skoda-Fahrer bis zur Burg-Windeck-Straße, wo sie ihn kurzzeitig aus den Augen verloren. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, zeigte den Beamten per Handzeichen die Fluchtrichtung des Skoda-Fahrers an. In der Nachtigallenstraße konnten sowohl der Pkw, als auch der 28-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden.

Der 28-Jährige war gerade dabei, Gegenstände aus der Beifahrertür zu entnehmen. Als er die Polizisten sah, lief er zu Fuß in Richtung Burg-Windeck-Straße. Dort fanden die Beamten den Gesuchten, der zuvor versucht hatte, sich in einem Gebüsch zu verstecken.

Nun wurde auch der Grund bekannt, warum der Windecker versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Zudem fanden die Polizisten in seinem Auto mehrere Betäubungsmittelutensilien mit Restanhaftungen von mutmaßlichen Drogen, die allesamt sichergestellt wurden.

In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Straßenverkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell