Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebstahl - Geldbörse bei Einkauf entwendet

Siegburg (ots)

Am Montag (14. Oktober) meldete eine 85 Jahre alte Troisdorferin ihr Portemonnaie als gestohlen. Die Seniorin gab der Polizei gegenüber an, dass sie sich gegen 12:15 Uhr vor einem Bekleidungsgeschäft am Siegburger Markt aufgehalten habe.

Rund eine viertel Stunde später bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und ihre Geldbörse fort war. Neben der EC- und der Krankenversicherungskarte waren etwa 150 Euro Bargeld in der Geldbörse.

Wer Hinweise zu dem entwendeten Portemonnaie geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121.

Die Polizei rät, immer aufmerksam zu sein und Wertsachen im Auge zu behalten. Nehmen Sie nur so viel Geld mit sich, wie Sie benötigen. Stecken Sie Geld und Wertsachen immer sicher in eine verschließbare, möglichst körpernahe Tasche, die sie vor dem Körper tragen sollten. Bewahren Sie EC-Karte und die dazugehörige PIN-Nummer niemals zusammen auf. #AugenaufTaschezu (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell