Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Pfandkisten im Wert von rund 90.000 Euro entwendet (06.12.2024)

Reichenau (ots)

Pfandkisten im Wert von insgesamt rund 90.000 Euro haben Diebe am vergangenen Freitag aus einem Betrieb in der Marktstraße entwendet. In der Nacht zum Freitag gelangte die Täterschaft auf bislang nicht bekannte Art und Weise auf das verschlossene Firmengelände und entwendete die Kisten. Zum Abtransport muss ein großes Fahrzeug, vermutlich ein Lastwagen im Einsatz gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die entsprechenden Wahrnehmungen im Bereich der Insel Reichenau gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach unter der Rufnummer 07533/997000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell