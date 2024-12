Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Betrug durch "Shoulder Surfing" - Polizei warnt vor Gefahren (09.12.2024)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag haben Betrüger in Schonach mit der Methode "Shoulder Surfing" einen 74-Jährigen um 2.400 Euro gebracht. Sie spähten am Geldautomaten die PIN des Mannes aus und entwendeten anschließend seine Geldkarte. Noch bevor der Mann die Karte sperren konnte, hoben die Täter den hohen Geldbetrag ab. Ein weiterer Abhebeversuch in Triberg scheiterte, da die Karte inzwischen gesperrt war.

Schützen Sie sich mit einfachen Maßnahmen:

- PIN verdeckt eingeben: Schirmen Sie bei der PIN-Eingabe die Tastatur ab, indem Sie eine Hand oder einen Gegenstand darüberhalten. - Abstand einfordern: Achten Sie darauf, dass andere Personen ausreichend Abstand halten. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand ungewöhnlich nah an Sie heranstellt. - Auf Auffälligkeiten achten: Nutzen Sie Automaten nur, wenn sie Ihnen sicher und nicht manipuliert erscheinen. Fremde Anbauten oder Kameras können ein Hinweis auf Betrugsversuche sein. - PIN niemals weitergeben: Ihre PIN ist streng vertraulich und sollte niemals mitgeteilt werden - auch nicht an vermeintliche Bankmitarbeiter. - Kontoauszüge regelmäßig prüfen: Kontrollieren Sie Ihre Abbuchungen, um unberechtigte Transaktionen sofort zu erkennen und zu melden.

Im Verdachtsfall: Wenn Sie glauben, beobachtet worden zu sein oder Ihnen Ihre Karte abhandenkommt, brechen Sie die Transaktion ab und sperren Sie die Karte umgehend über die Sperrhotline 116 116. Informieren Sie die Polizei und geben Sie verdächtige Personen oder Situationen an, um Betrugsfälle frühzeitig zu verhindern.

