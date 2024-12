Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - Sprinter verunfallt auf der A81 - Zwei Leichtverletzte (10.12.2024)

Vöhringen (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein Lastwagen auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf von der Fahrbahn abgekommen. Der 25-jährige Fahrer kam gegen 09:45 Uhr mit einem Mercedes Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer ansteigenden Schutzplanke und kam erst nach etwa 100 Meter auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Fahrer und der 45-jährige Beifahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sicherten die Unfallstelle zur Bergung des Wagens ab. Der Verkehr auf der A81 war zeitweise beeinträchtigt.

