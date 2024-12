Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Vorfahrtsverletzung - zwei Beteiligte verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2024, gegen 17.00 Uhr, ist es in Wutöschingen im Kreuzungsbereich der L 163a und Degernauer Straße zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 88jähriger Pkw-Lenker befuhr die Degernauer Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die L 163a einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten 57jährigen Autofahrerin, welche sich auf der Landstraße in Richtung Erzingen befand. Beide Beteiligten wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

