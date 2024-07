Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung - Leblose Person am Strand von Markgrafenheide aufgefunden

Rostock (ots)

Nachdem am heutigen Montagvormittag gegen 08:40 Uhr eine leblose Person am Strand von Markgrafenheide aufgefunden worden ist, konnte diese als der seit gestern Abend vermisste Schwimmer identifiziert werden.

Der 45-jährige Rostocker war von einem Freund als vermisst gemeldet worden nachdem er beim gemeinsamen Schwimmen von der aufkommenden Strömung erfasst wurde nicht mehr an Land kam. In der Folge wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet an denen neben der Polizeiinspektion Rostock auch die Wasserschutzpolizei, die Polizeihubschrauberstaffel, die Berufsfeuerwehr Rostock, die freiwillige Feuerwehr Markgrafenheide sowie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beteiligt waren.

Unsere Pressemitteilung: https://t1p.de/wyziw

Derzeit gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden schließen lassen. Die genauen Todesumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

