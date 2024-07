POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zu einer durchgeführten Versammlung sowie dem heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen Lazio Rom

Rostock (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es aufgrund eines Unfalls Am Strande im Bereich der Vorpommernbrücke zu leichten Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhren gegen 10:15 Uhr ein Lkw und ein Pkw nebeneinander die Vorpommernbrücke in Fahrtrichtung stadtauswärts. Circa 150 Meter hinter der Brücke beabsichtigte der, sich auf dem linken Fahrstreifen befindliche Lkw, auf die rechte Fahrspur zu ...

mehr