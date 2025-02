Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch zur Tageszeit + Mülleimer abgebrannt + Handy und EC-Karte aus Auto gestohlen + Seat touchiert + Lack zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Einbruch zur Tageszeit

In der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (27.02.2025) in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Manderbach ein. Hierbei beschädigten sie ein Fenster, um ins Haus zu gelangen. Die Täter durchsuchten mehrere Schubladen und ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Donnerstag in Manderbach aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg telefonisch unter 02771 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Mülleimer abgebrannt

Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizeistation Dillenburg am Donnerstag (27.02.2025) Mitteilung über einen brennenden Plastikmülleimer in der Dietzhölzstraße in der Nähe eines Autohauses. Bei Eintreffen der Streife war der Mülleimer bereits vollständig abgebrannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 entgegen.

Wetzlar: Handy und EC-Karte aus Auto gestohlen

Diebe öffneten im Zeitraum von Mittwoch (26.02.2025), 20:00 Uhr bis Donnerstag (27.02.2025), 06:20 Uhr einen grünen BMW und entwendeten eine Jacke, eine Sonnenbrille, ein Handy sowie eine EC-Karte. Das Fahrzeug war im genannten Tatzeitraum in der Wiesenstraße in Niedergirmes abgestellt. Die Wetzlarer Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06441 9180).

Dillenburg: Seat touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte in Dillenburg ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen grauen Seat Leon. Der Seat parkte am Mittwoch (26.02.2025) zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße. Der Schaden an der Beifahrertür beläuft sich auf 1.500 EUR. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 zu melden.

Herborn: Lack zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Donnerstag (27.02.2025) zwischen 13:25 Uhr und 22:20 Uhr in der Herborner Mozartstraße den Lack eines schwarzen 5er BMW. Die Ermittler der Polizeistation Herborn bitten um Zeugenhinweise (Tel.: 02772 70540).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell