POL-LDK: Scheiben von Bushaltestellen zerstört - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Lahnau (Waldgirmes, Dorlar, Atzbach): Scheiben von Bushaltestellen zerstört- In mindestens sechs Fällen beschädigten bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag (21.2.2025) auf Samstag (22.2.2025) Bushaltestellen in der Gemeinde Lahnau. Durch das Beschädigen der Glasscheiben der Haltestellen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die aktuell bekannten beschädigten Bushaltestellen lauten: 1) Waldgirmes, Haltestelle: Römisches Forum (Richtung Wetzlar) 2) Waldgirmes, Haltestelle: Berliner Straße (Richtung Gießen) 3) Waldgirmes, Haltestelle: Berliner Straße (Richtung Wetzlar) 4) Dorlar, Haltestelle: Steinsköppel (Richtung Gießen) 5) Atzbach, Haltestelle: Lahntalschule (Richtung Gießen) 6) Atzbach, Haltestelle: Kirchstraße (Richtung Gießen) Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 / 9180).

Haiger: Parkplatzrempler- Einen Blechschaden in Höhe von rund 300 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten silbergrauen VW. Der Passat parkte am Montag (24.2.2025) zwischen 10:50 und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules Markts in der Straße Hinter Graben in Haiger. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Unfallbeteiligte möglicherweise ein rotes Fahrzeug. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei, Tel.: 02771 / 9070.

Wetzlar: Parkendes Auto beschädigt- Am Samstagmittag (22.2.2025) in der Zeit zwischen 8:40 und 12 Uhr parkte ein grauer Dodge auf dem Globus-Parkplatz in der Wetzlarer Industriestraße 2. Mutmaßlich in dieser Zeit beschädigte ein weiteres Auto den parkenden Dodge und hinterließ dadurch einen Blechschaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 / 9180).

Herborn: Auto touchiert- Mutmaßlich im Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer einen in der Herborner Mozartstraße geparkten grauen Mazda. Dabei fuhr dieser den Außenspiegel des parkenden Mazdas ab und hinterließ einen Schaden von etwa 300 Euro. Der Unfall ereignete sich am Samstag (22.2.2025) zwischen 17 und 20:40 Uhr. Zeugenhinweise erbittet die Herborner Polizei (Tel.: 02772 / 47050).

