Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Brand eines leerstehenden Hauses + Einbrecher hebeln Wohnungstür auf + Zeugen nach Unfall mit Fußgänger gesucht + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Hohenahr: Brand eines leerstehenden Hauses- Am Mittwochabend (19.2.2025) gegen 18:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen den Brand eines leerstehenden Hauses im Bereich Auf Böhms Garten in Mittenaar. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Rettungskräfte brannte die Hausfassade des Gebäudes, konnte aber zügig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nehmen die Wetzlarer Brandermittler telefonisch entgegen, Tel.: 06441 / 9180.

Lahnau: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf- Einbrecher hebelten die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung in der Weiherwiese in Lahnau auf und nahmen Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro mit. Die Diebe verschafften sich am Mittwoch (19.2.2025) zwischen 12:15 und 22:45 Uhr unberechtigterweise gewaltsam Zugang zur Wohnung. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441 / 9180.

Herborn: Unfall mit Fußgänger- Am Dienstagnachmittag (18.2.2025) um 16:35 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Breitscheid die Konrad-Adenauer-Straße in Herborn. Nach Durchfahrt des Kreisels auf Höhe des REWE-Marktes bog der Fahrzeugführer in Richtung Austraße ab und stieß dort mit einem Fußgänger zusammen, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht am Bein. Zur weiteren Abklärung brachten Rettungskräfte den 42-jährigen Herborner in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Die Herborner Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich dort zu melden (Tel.: 02772 / 47050).

Wetzlar: Bei Überholvorgang Fahrzeug touchiert- Eine 29-Jährige aus Schöffengrund befuhr am Mittwoch (19.2.2025) um 14:30 Uhr die Wilhelm-Will-Straße aus Fahrtrichtung Schöffengrund in Richtung Wetzlar-Nauborn. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer überholte einen Fahrradfahrer und fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn. Die 29-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der unfallbeteiligte silberne Toyota entfernte sich, ohne stehen zu bleiben, vom Unfallort. Die Polizei in Wetzlar erbittet Zeugenhinweise, 06441 / 9180.

Aßlar: Geparktes Quad beschädigt- Einen Blechschaden von rund 2.200 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem Quad. Dieses parkte am Mittwochabend (19.2.2025) um 23:20 Uhr in der Aßlarer Friedrich-Wilhelm-Straße, Höhe Hausnummer 14. Der Unfallflüchtige stieß gegen das geparkte Quad und schob dieses durch den Aufprall mehrere Meter nach hinten, gegen den dortigen Zaun. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer unerkannt. Die Polizei Wetzlar bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 06441 / 9180.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell