Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit präpariertem Rucksack - Polizeibeamte nehmen 16-Jährigen vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (04.11.2024) in der Innenstadt einen Ladendieb vorläufig fest, der zuvor mit einem präparierten Rucksack Parfüm gestohlen hatte. Dem Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße fiel der 16-Jährige gegen 15.20 Uhr auf. Er hielt sich in der Parfümabteilung des Geschäftes auf, verstaute mehrere Parfümflakons in einem Einkaufskorb und begab sich dann in einen anderen Bereich des Ladens. Dort legte er die Ware aus dem Korb in seinen Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne für die Parfüms zu bezahlen. Der Detektiv führte den Dieb in sein Büro und rief die Polizei hinzu. Es stellte sich heraus, dass das Parfüm einen Warenwert von etwa 2.000 Euro hatte und der Rucksack so präpariert war, dass die Diebstahlsicherungsanlage am Ausgang die Ware darin nicht erkannte. Weil der Dieb nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte und bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war, nahmen die Polizeibeamten den 16-jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

