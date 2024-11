Polizei Hagen

POL-HA: Streifenwagenbesatzung stoppt minderjährigen Fahrraddieb

Hagen-Mitte (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag (05.11.) kurz nach Mitternacht Jugendliche, die am Berliner Platz versuchten, Fahrräder von den Sicherungen zu lösen. Der Mann verständigte daraufhin gegen 0.30 Uhr die Polizei. In der Zwischenzeit gelang es den Minderjährigen, ein rotes Fahrrad zu stehlen und damit in Richtung Körnerstraße zu fahren. Eine Streifenwagenbesatzung machte das Fahrrad während einer eingeleiteten Fahndung in der Rathausstraße ausfindig und traf darauf einen 16-Jährigen an. Der Minderjährige verstrickte sich in Widersprüche, als er Angaben zur Herkunft des Fahrrads machte und zu seiner zurückgelegten Fahrstrecke. Danach gab er an, dass ein Freund das Fahrrad entwendet habe, er selbst habe es lediglich kurz nutzen wollen, um zu einer Familienangehörigen zu fahren. Die Beamten stellten das Rad und ein "Multitool", das über eine ausklappbare Klinge verfügte, sicher. Dieses hatte der Hagener in seiner Hosentasche dabei. Der 16-Jährige erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Jugendlichen, der an dem Diebstahl beteiligt war, dauern an. (arn)

