Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin fällt auf Online-Betrug herein - Vorsicht vor dieser Masche!

Hagen (ots)

Eine 63-jährige Hagenerin wurde Opfer eines Betruges, der sich über mehrere Monate zog. Einem Täter gelang es, über Soziale Medien Kontakt mit der Frau aufzunehmen. Er gaukelte ihr vor, ein Arzt aus der Ukraine zu sein. Er umgarnte sein Opfer und brachte es dazu, immer wieder Geld an ihn zu senden. Oft gab er vor, Geld für ein Zugticket nach Deutschland zu benötigen. Die Hagener Hagenerin überwies mehrere tausend Euro an den Betrüger. Die Polizei mahnt: Überweisen Sie nie Geld an Unbekannte. Seien Sie insbesondere bei Kontaktaufnahmen über Soziale Medien vorsichtig und binden Sie im Zweifel Bekannte und Freunde ein. Bei einem Betrugsverdacht suchen Sie eine Polizeiwache zur Anzeigenaufnahme auf. (hir)

