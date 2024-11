Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Pedelecs entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Karl-Halle-Straße wurden am Samstag (02.11.) zwischen 18 und 22 Uhr zwei Pedelecs entwendet. Der 55-jährige Besitzer stellte gegen 22 Uhr fest, dass die Räder sich nicht mehr an dem Fahrradgepäckträger seines Wohnmobils befanden. Bei den Pedelecs handelte es sich um ein Citybike der Marke Simplon und ein braunes Trekkingbike. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell