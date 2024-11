Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten führen Verkehrskontrolle nach auffälligem Fahrverhalten durch

Hagen-Mitte (ots)

Aufgrund einer auffälligen Fahrweise kontrollierten Polizisten am Sonntag (03.11.) gegen 5.15 Uhr einen 27-Jährigen, der mit einem Ford auf der Badstraße unterwegs war. Zunächst wurden die Beamten auf das Auto aufmerksam, als es in die Körnerstraße abbiegen wollte. Der Fahrer hielt zunächst an einer roten Ampel und brauchte dann einige Zeit, bis er seine Fahrt bei Grün fortsetzte. Der 27-Jährige bog mit quietschenden Reifen ab und beschleunigte das Fahrzeug. Er setzte seine Fahrt mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit fort, bis er auf einen Parkplatz fuhr.

Während der anschließenden Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte die geröteten, glasigen und glänzenden Augen des Hageners. Darüber hinaus hatte der 27-Jährige Gleichgewichtsstörungen und zittrige Hände. Er verweigerte einen freiwilligen Drogen- und Alkoholtest und musste die Polizisten zur Wache begleiten. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, da der Verdacht besteht, dass er den Ford unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Das Ergebnis der Blutprobe ist abzuwarten und steht noch aus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell