POL-LDK: Einbrecher in Wohnung eingestiegen + Büroräume aufgehebelt + Fahrradfahrer nach Zusammenstoß gesucht + Gegen Hauswand gefahren - Zeugen gesucht

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Einbrecher in Wohnung eingestiegen- Am Freitagabend (14.2.2025) in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wetzlarer Ulmenstraße. Der Täter gelangte mutmaßlich über den frei zugänglichen Garten zur Wohnung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 06441 / 9180.

Wetzlar: Büroräume aufgehebelt- Bislang Unbekannte gelangten unberechtigt in ein Kinder- und Familienzentrum am Berliner Ring in Wetzlar. Dort hebelten sie mehrere Büroräume auf und flüchteten anschließend mit Diebesgut in Höhe von geschätzt 2.000 Euro. Die Täter schlugen in der Nacht von Freitag (14.2.2025) 18 Uhr auf Samstag (15.2.2025) 12:30 Uhr zu. Die Wetzlarer Polizei erbittet Zeugenhinweise an Tel.: 06441 / 9180.

Dillenburg: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß gesucht- Am Samstagabend (15.2.25) gegen 22:30 Uhr fuhr ein Autofahrer vom Geländer der Dillenburger Tankstelle auf die Kasseler Straße und stieß mit einem aus Richtung Frohnhausen kommenden Fahrradfahrer zusammen. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer, stieg allerdings offensichtlich unverletzt auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß ein Blechschaden von rund 400 Euro. Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Dillenburger Polizei zu melden (Tel.: 02771 / 9070).

Herborn: Unfallzeugen gesucht- Trotz der zurückliegenden Zeit sucht die Herborner Polizei noch weitere Unfallzeugen und bittet um Mithilfe. Zwischen Samstagnachmittag (8.2.2025) 16 Uhr und Sonntagnachmittag (9.2.2025) 16 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer die Bürgermeisterwiese in Herborn und bog nach rechts in Fahrtrichtung Burg ab. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen eine Hauswand. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei schätzungsweise 16.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise erbittet die Herborner Polizei, Tel.: 02772 / 47050. Wer kann Angaben zur Unfallzeit und zum Unfallverursacher machen?

