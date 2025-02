Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: LKW-Fahrer mit falscher Fahrerkarte angehalten + In Kita eingestiegen + Randalierer in Parkhaus + In Vereinsheim eingebrochen + Bargeld aus Laden geklaut

Dillenburg (ots)

Haiger: LKW-Fahrer mit falscher Fahrerkarte angehalten- Bereits am Dienstag (11.2.2025) kontrollierten die Ordnungshüter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill in Haiger einen Lkw-Fahrer und seinen unbeladenen 6-Tonner. Dabei offenbarte sich, dass der Schrotthändler aus Koblenz verbotswidrig auf die Fahrerkarte einer anderen Person fuhr. Dies stellt einen eklatanten Fall der Fälschung beweiserheblicher Straftaten im Sinne des § 269 StGB dar. Zusätzlich war die Kalibrierung des Kontrollgerätes bereits im Januar 2025 abgelaufen und beinhaltete falsche Firmendaten sowie ein falsches Kennzeichen. Auch dem Auslesen des Kontrollgerätes schenkte der Kontrollierte mutmaßlich wenig Beachtung. Dieses wurde bei einer vorgeschriebenen Auslese- und Speicherzeit von 90 Tagen seit 659 Tagen nicht mehr ausgelesen. Die Vielzahl der festgestellten Zuwiderhandlungen wurde gesammelt an die zentrale Bußgeldstelle übergeben. Den Fahrzeugführer und den Firmeninhaber erwarten nun Gesamtbußgeldhöhen in Höhe von bis zu 7.000 Euro.

Herborn-Hörbach: In Kita eingestiegen- Einbrecher hebelten in der Nacht von Mittwoch (12.2.2025) auf Donnerstag (13.2.2025) ein Fenster einer Kindertagesstätte in Herborn auf und durchwühlten Büroschränke. Bislang liegt keine Auflistung entwendeter Gegenstände vor. Zeugen, die in der Straße Zum Wachtgipfel in Herborn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Herborner Polizei zu wenden (Tel.: 02772 / 47050).

Wetzlar: Randalierer in Parkhaus- In der Tiefgarage der Stadthalle Wetzlar beschädigte ein bislang unbekannter Mann Stromkabel und die daran befestigten Feuermelder des Parkhauses. Der dadurch am Mittwochabend (12.2.2025) um 12:50 Uhr entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar-Dutenhofen: In Vereinsheim eingebrochen- Am Donnerstagmorgen (13.2.2025) gegen 6:30 Uhr schlugen bislang Unbekannte die Fensterscheibe eines Vereinsheims in der Friedenstraße in Dutenhofen ein und gelangten so in das Gebäude. Dort beschädigten sie unter anderem die Glasscheibe eines Kühlschranks. Abschließende Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar: Bargeld aus Laden geklaut- Bislang unbekannte Langfinger hebelten in der Nacht von Mittwoch (12.2.2025) auf Donnerstag (13.2.2025) die Eingangstür zu einem Einkaufsladen in der Straße Neustadt in Wetzlar auf und nahmen Bargeld in noch unbekannter Höhe mit. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 19 und 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Wetzlarer Polizei zu wenden (Tel.: 06441 / 9180).

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell