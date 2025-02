Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Scheckübergabe: Konzertbesucher spenden 3.000 Euro an Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen

Dillenburg (ots)

Einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro nahm Anne Bernlöhr vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen (www.dkhv.de) aus den Händen von Polizeipräsident Torsten Krückemeier und der katholischen Polizeiseelsorgerin Anna-Katharina Nauth entgegen. Die Spendensumme wurde von den Besucherinnen und Besuchern des Benefiz-Adventskonzerts des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der katholischen Polizeiseelsorge in der St. Bonifazius Kirche in Gießen gespendet.

"Es ist uns eine Herzensangelegenheit, mit dieser Spende die wertvolle Arbeit des Kinder- und Jugendhospizdienstes zu unterstützen", erklärte Polizeipräsident Krückemeier bei der Übergabe. "Die Begleitung unheilbar kranker Kinder und die Unterstützung ihrer Familien ist von unschätzbarem Wert und verdient höchste Anerkennung."

Auch die katholische Polizeiseelsorgerin Anna-Katharina Nauth, die das Konzert mitorganisierte und ebenfalls bei der Spendenübergabe anwesend war, hob die Bedeutung von Mitmenschlichkeit und Solidarität hervor: "Nächstenliebe zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. Es ist ein starkes Zeichen, dass so viele Menschen gemeinsam ein Stück Hoffnung und Unterstützung für betroffene Familien ermöglichen."

Die Spende stammt aus den großzügigen Beiträgen der Besucherinnen und Besucher des Adventskonzerts, bei dem das Polizeiorchester Hessen sowie verschiedene Chöre und Solisten für eine besinnliche vorweihnachtliche Stimmung sorgten.

Anne Bernlöhr, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen, nahm den Scheck dankbar entgegen und erläuterte die Bedeutung der Spenden für ihre ehrenamtliche Arbeit: "Die Unterstützung ermöglicht es uns, betroffenen Familien in schweren Zeiten beizustehen und ihnen ein Stück Normalität und Entlastung zu bieten. Wir danken dem Polizeipräsidium Mittelhessen und allen Spenderinnen und Spendern von Herzen."

Mit der Spende setzt die Polizei Mittelhessen ein starkes Zeichen für soziales Engagement und zeigt, dass sie sich nicht nur für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt.

Guido Rehr, Pressesprecher

