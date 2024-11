Polizei Münster

POL-MS: Hundebiss an der Kanalpromenade - Polizei sucht Hundehalterin

Münster (ots)

Bereits am 31.10. (14.50 Uhr) ist ein Jugendlicher an der Kanalpromenade von einem Hund in die Wade gebissen und leicht verletzt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach der Hundehalterin.

Der 16-Jährige war mit seinem E-Scooter auf der Kanalpromenade in Richtung Hiltrup unterwegs. Etwa in Höhe eines dortigen Fitnesscenters, kurz vor der Unterführung der Umgehungsstraße, überholte er eine Fußgängerin mit ihrem Hund. Währenddessen hielt die Frau den Hund am Halsband fest. Kurz darauf lief der Hund dem Jugendlichen jedoch hinterher und biss ihm in die linke Wade. Die Hundehalterin versuchte den Hund zurückzurufen, sodass sie den Biss möglicherweise gar nicht wahrgenommen hat.

Die Frau soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Sie trug eine lila Sporthose und eine pinke Daunenjacke. Der Hund ähnelte vom Aussehen einem Dobermann.

Die Polizei bittet die Hundehalterin oder Zeugen sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell