POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Stau nach LKW-Unfall - PM 1

Um kurz von 14:30 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Unfall auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es in einem Baustellenbereich zu einem Zusammenstoß von zwei LKW, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Aufgrund der Sperrung des rechten Fahrstreifens kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einem Rückstau.

